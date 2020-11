Lazio-Zenit San Pietroburgo, Inzaghi: “Passare il girone è un nostro obiettivo” (Di lunedì 23 novembre 2020) Lazio-Zenit San Pietroburgo, la conferenza stampa di Inzaghi: “Luiz Felipe è a disposizione. In porta ci sarà Reina”. ROMA – Vigilia di Lazio-Zenit San Pietroburgo per Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste in conferenza stampa ha presentato la sfida dell’Olimpico, in programma martedì 24 novembre alle ore 21. Lazio-Zenit San Pietroburgo, la conferenza stampa di Simone Inzaghi In conferenza stampa Simone Inzaghi si è soffermato sulla prossima sfida di Champions League: “Il nostro obiettivo è passare il girone – ha confermato il tecnico biancoceleste, riportato da tuttomercatoweb.com – lo Zenit è una squadra ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 23 novembre 2020)San, la conferenza stampa di: “Luiz Felipe è a disposizione. In porta ci sarà Reina”. ROMA – Vigilia diSanper Simone. Il tecnico biancoceleste in conferenza stampa ha presentato la sfida dell’Olimpico, in programma martedì 24 novembre alle ore 21.San, la conferenza stampa di SimoneIn conferenza stampa Simonesi è soffermato sulla prossima sfida di Champions League: “Ilobiettivo è passare il– ha confermato il tecnico biancoceleste, riportato da tuttomercatoweb.com – loè una squadra ...

DiMarzio : Le parole di Simone Inzaghi alla vigilia di #LazioZenit di #UCL - LazioChannel : #23novembre - Simone #Inzaghi alla vigilia di #LazioZenit - Gazzetta_it : #Inzaghi: '#Strakosha domani non ci sarà. Spesso ci sottovalutano...'. #LazioZenit - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Lazio Zenit in chiaro? Dove vedere il match di Champions League: Lazio Zenit in chiaro… - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ?? #Inzaghi: 'L'obiettivo è superare il #girone' #Lazio impegnata in #ChampionsLeague contro lo #Zenit. #Correa: 'Siamo pront… -