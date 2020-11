La vera storia dei numeri di Giletti sulla Campania a Non è L’Arena

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 23 novembre 2020) Un errore nella prima messa in onda, poi corretto nel prosieguo della trasmissione. Da ieri sera si è scatenato un tam tam sui social per una slide trasmessa da Massimodurante la puntata di Non è. Si stava parlando deidella(legati all’emergenza Coronavirus e non solo), quando a un certo punto appare una diapositiva con deisbagliati che non potevano portare alla somma finale. In molti hanno denunciato sui social l’accaduto, ma qualche istante dopo lo stesso conduttore ha chiesto venia mandando in onda la slide corretta. LEGGI ANCHE > La (quasi) rissa televisiva tra Massimoe Gaetano Pedullà VIDEO Nel caso specifico,stava snocciolando alcuni dati relativi alle effettive contrattualizzazioni di medici e ...