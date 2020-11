Il sisma in Irpinia del 1980 Un evento chiave | un' occasione perduta di R Forlenza

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 23 novembre 2020) (di Rosario, assistant professor di Storia Contemporanea e Antropologia Politica al dipartimento di Scienze Politiche, Luiss) Chi c’era, quel 23 novembre del, quando la terra tremò per un minuto e mezzo in, tra Campania e Basilicata, ricorderà sempre l’ora, le 19 e 34, quel boato inaudito, e cosa stesse facendo. Alla TV davano, come tutte le domeniche pomeriggio, un tempo della partita più importante. Era Juventus-Inter. Finì 2-1, con Beccalossi che invano cercava di imbeccare Spillo Altobelli per il pareggio. Il terremoto dell’è l’più catastrofico della storia repubblicana. La scossa fu di magnitudo 6,9 della scala Richter. Tremila morti, novemila feriti e oltre trecentomila sfollati, paesi isolati per giorni. Case inghiottite dalla terra, viadotti sbriciolati, ...