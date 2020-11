Il gesto della Juventus: dirigenti donano le ferie per pagare dipendenti degli store chiusi per la pandemia (Di lunedì 23 novembre 2020) La Juventus vicina ai propri dipendenti. La classe dirigenziale bianconera ha scelto di donare le ferie residue per pagare i dipendenti degli store di Milano e Torino costretti a chiudere a causa delle restrizioni per la pandemia del coronavirus. A renderlo noto è stata la stessa società torinese con un comunicato ufficiale.La nota della Juventuscaption id="attachment 1052199" align="alignnone" width="724" Agnelli (getty images)/caption"Le recenti normative hanno sospeso l’attività dei punti vendita di Milano e Torino, rendendo di fatto impossibile l’attività lavorativa per alcuni dipendenti di Juventus Football Club . Per evitare il ricorso alla cassa integrazione e garantire a tutto ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 23 novembre 2020) Lavicina ai propri. La classe dirigenziale bianconera ha scelto di donare leresidue perdi Milano e Torino costretti a chiudere a causa delle restrizioni per ladel coronavirus. A renderlo noto è stata la stessa società torinese con un comunicato ufficiale.La notacaption id="attachment 1052199" align="alignnone" width="724" Agnelli (getty images)/caption"Le recenti normative hanno sospeso l’attività dei punti vendita di Milano e Torino, rendendo di fatto impossibile l’attività lavorativa per alcunidiFootball Club . Per evitare il ricorso alla cassa integrazione e garantire a tutto ...

ItaSportPress : Il gesto della Juventus: dirigenti donano le ferie per pagare dipendenti degli store chiusi per la pandemia -… - VanniCapoccia : A contrastare il rischio della vittimizzazione è il gesto etico ed educativo di quegli insegnanti che spendono se s… - brunasaracco : Già. Proprio come se un ladro venisse intervistato in tv per sapere cosa lo ha spinto a rubare, permettendogli di g… - plvignola : Buon pomeriggio ???? Mondo ?? Missione. “La tentazione della presunzione è la più facile ma anche la più triste perché… - Ilmiocantolibe4 : Al contrario di quanto afferma la Presidente della commissione femminicidio, BISOGNA far sapere e conoscere chi è s… -

Ultime Notizie dalla rete : gesto della Il gesto che racconta come Ibrahimovic stia dominando la Serie A a 39 anni Sport Fanpage Sono in tanti sul tetto di quell’auto

La fotografia che pubblichiamo mostra una sola persona, ma idealmente ce ne sono migliaia. L’immagine, pubblicata sui social da Salvatore Amura, mostra un gesto tanto struggente quanto tenero. Una ...

Colletta alimentare, aiuti con una card: «Un piccolo gesto per chi ha bisogno». Ecco i supermercati che aderiscono

In campo fino all’8 dicembre 26 associazioni di volontariato. La donazione può essere fatta acquistando buoni prepagati ...

La fotografia che pubblichiamo mostra una sola persona, ma idealmente ce ne sono migliaia. L’immagine, pubblicata sui social da Salvatore Amura, mostra un gesto tanto struggente quanto tenero. Una ...In campo fino all’8 dicembre 26 associazioni di volontariato. La donazione può essere fatta acquistando buoni prepagati ...