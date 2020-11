Giulia De Lellis riceve cinquantacinque rose | chi è il mittente?

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 23 novembre 2020) La Deè una ragazza fortunataDeè una ragazza fortunata e lo sa. Poche ore fa ha pubblicato tra le sue Instagram stories cinque mazzi di. Chi avrà fatto questo bel gesto? I SOSPETTI DEL WEB I seguaci più accaniti della celebre influencerDe, sanno che al momento la ragazza si frequenta con Carlo Beretta. La loro relazione ha fatto molto scandalo in quanto l’erede dell’omonima storica azienda di armi, è stato anche un amico di Andrea Damante, ex fidanzato diDe. Difatti pare chee Carlo si siano conosciuti proprio durante quest’estate, nel mentre che lei e Damante cercavano di ricucire la loro relazione. Ad un tratto, proprio per questo motivo, alcuni dei suoi fan sono ...