Giorgio Colangeli: età, vita privata e carriera dell'attore di "Vite in fuga" (Di lunedì 23 novembre 2020) Tra i protagonisti di "Vite in fuga", la fiction di Raiuno diretta da Luca Ribuoli, con Anna Valle e Claudio e Gioè, c'è anche Giorgio Colangeli, ex agente segreto che cerca di risolvere i problemi delle persone, cancellando l'identità e costruendone altre. «È affascinante l'idea che qualcuno ti ricostruisca la vita: aiuto Gioè, un dirigente di banca in fuga, accusato dell'omicidio di un collega. Lo minacciano e si finge morto, gli riorganizzo la vita in Trentino. Di più non dico», ha raccontato l'attore a "Repubblica". Ma quanto sappiamo di lui? Giorgio Colangeli, diventato ancora più popolare grazie alla serie tv "Tutto può succedere", in cui vestiva i panni di Ettore Ferraro, ha alle spalle una carriera pazzesca.

