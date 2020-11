Eni, il supercomputer HPC5 in campo per la lotta al Covid (Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) – Eni ha avviato l’esperimento di supercalcolo molecolare più complesso mai realizzato al mondo con l’obiettivo di identificare nuove terapie contro il Covid. La società ha infatti avviato, nella notte di venerdì 20 novembre, l’infrastruttura di supercalcolo HPC5, il più potente calcolatore industriale al mondo, in grado di compiere 52 milioni di miliardi di operazioni matematiche in un secondo. L’esperimento, che ha avuto luogo nel Green Data Center Eni in Ferrera Erbognone, è una simulazione che ha permesso di testare 70 miliardi di molecole su 15 “siti attivi” del virus attraverso l’elaborazione di mille miliardi di interazioni in sole 60 ore, ovvero 5 milioni di simulazioni al secondo. HPC5, lanciato a febbraio 2020, è una delle risorse messe in campo da Eni nell’ambito di un ampio piano d’azione ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) – Eni ha avviato l’esperimento di supercalcolo molecolare più complesso mai realizzato al mondo con l’obiettivo di identificare nuove terapie contro il. La società ha infatti avviato, nella notte di venerdì 20 novembre, l’infrastruttura di supercalcolo, il più potente calcolatore industriale al mondo, in grado di compiere 52 milioni di miliardi di operazioni matematiche in un secondo. L’esperimento, che ha avuto luogo nel Green Data Center Eni in Ferrera Erbognone, è una simulazione che ha permesso di testare 70 miliardi di molecole su 15 “siti attivi” del virus attraverso l’elaborazione di mille miliardi di interazioni in sole 60 ore, ovvero 5 milioni di simulazioni al secondo., lanciato a febbraio 2020, è una delle risorse messe inda Eni nell’ambito di un ampio piano d’azione ...

