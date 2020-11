"Ecco perché farò causa a Conte" (Di lunedì 23 novembre 2020) Felice Manti Edoardo Montolli Un ristoratore: ho aperto a fine 2019 ma non mi spetta nulla Per loro il governo non ha previsto nulla: E così Marco Bedolo e Michela Fino, hanno dovuto già mettere in vendita il loro bar tavola fredda nel cuore di Milano, dopo aver perso, in otto mesi, qualcosa come 90-100mila euro. Il motivo? Surreale: lo avevano aperto, investendo tutti i loro risparmi e pure quelli di famiglia, nel novembre 2019. E ad aziende come la loro l'esecutivo non ci aveva pensato. «Abbiamo preso solo i 600 euro» dice Marco. Nemmeno una mancia, se si pensa ai circa 8mila euro mensili di spese fisse, tra bollette, due dipendenti da pagare. E un affitto a crescere, da 3mila euro al mese più Iva. Un vero e proprio tsunami nella vita di una coppia con due figli di 2 e 8 anni, costretta al lockdown da chi poi non mette mano al portafogli per i danni provocati: «Avevo ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 23 novembre 2020) Felice Manti Edoardo Montolli Un ristoratore: ho aperto a fine 2019 ma non mi spetta nulla Per loro il governo non ha previsto nulla: E così Marco Bedolo e Michela Fino, hanno dovuto già mettere in vendita il loro bar tavola fredda nel cuore di Milano, dopo aver perso, in otto mesi, qualcosa come 90-100mila euro. Il motivo? Surreale: lo avevano aperto, investendo tutti i loro risparmi e pure quelli di famiglia, nel novembre 2019. E ad aziende come la loro l'esecutivo non ci aveva pensato. «Abbiamo preso solo i 600 euro» dice Marco. Nemmeno una mancia, se si pensa ai circa 8mila euro mensili di spese fisse, tra bollette, due dipendenti da pagare. E un affitto a crescere, da 3mila euro al mese più Iva. Un vero e proprio tsunami nella vita di una coppia con due figli di 2 e 8 anni, costretta al lockdown da chi poi non mette mano al portafogli per i danni provocati: «Avevo ...

