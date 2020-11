Covid – Indagine Adl Consulting, per i lobbisti super lavoro digitale (Di lunedì 23 novembre 2020) – L’emergenza sanitaria, economica e sociale causata dal coronavirus ha inciso fortemente anche sulle attività tipiche del Lobbying e dei Public Affairs, incoraggiandone la digitalizzazione. A fornire una fotografia di come il settore è stato rivoluzionato dalla pandemia è un’Indagine condotta da ADL Consulting che ha raccolto le interviste anonime di cinquanta professionisti di settore, allo scopo di approfondire le nuove modalità di lavoro e di mappare gli strumenti che sono stati messi in campo. Tra i dati più interessanti emersi vi è certamente il fatto che, nonostante la quasi totalità dei professionisti abbia lavorato da remoto durante il primo lockdown, ben l’80% degli intervistati ha dichiarato di aver aumentato il proprio capitale relazionale; la metà dei quali ha condotto da 10 a 50 attività verso gli stakeholder ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 23 novembre 2020) – L’emergenza sanitaria, economica e sociale causata dal coronavirus ha inciso fortemente anche sulle attività tipiche del Lobbying e dei Public Affairs, incoraggiandone la digitalizzazione. A fornire una fotografia di come il settore è stato rivoluzionato dalla pandemia è un’condotta da ADLche ha raccolto le interviste anonime di cinquanta professionisti di settore, allo scopo di approfondire le nuove modalità die di mappare gli strumenti che sono stati messi in campo. Tra i dati più interessanti emersi vi è certamente il fatto che, nonostante la quasi totalità dei professionisti abbia lavorato da remoto durante il primo lockdown, ben l’80% degli intervistati ha dichiarato di aver aumentato il proprio capitale relazionale; la metà dei quali ha condotto da 10 a 50 attività verso gli stakeholder ...

Agenzia_Ansa : Covid, il 70% degli studenti contro la chiusura. Indagine di - EzioGreggio : Clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano si tinge di viola per celebrare i 'bambini piuma', i piccoli nati pre… - ChiaraFedeleID : Come cambierà la #casa a causa del #Covid-19? Nuovi modi di arredarla, ma anche di progettarla, non solo di viverla… - VITAnonprofit : Vivere da soli a Milano ai tempi del #COVID19, partecipa all’indagine - Affaritaliani : Tamponi dei giocatori del Monza La Dda di Milano avvia un'indagine -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Indagine Regione – Covid, indagine Nursing Up: dati allarmanti su carenza infermieri TG24.info Trump vorrebbe un'alleanza anti cinese

Lo riferisce il Wall Street Journal. L'intesa informale sarebbe volta a contrastare le pressioni commerciali di Pechino.

5G Infrastructure Informazioni di mercato con dimensioni, quota e analisi delle tendenze, rapporto sulle previsioni globali 2020

Alex Brown November 23, 2020 5G Infrastructure Informazioni di mercato con dimensioni, quota e analisi delle tendenze, rapporto sulle previsioni globali 20202020-11-23T20:38:00+05:30 Uncategorized Il ...

Lo riferisce il Wall Street Journal. L'intesa informale sarebbe volta a contrastare le pressioni commerciali di Pechino.Alex Brown November 23, 2020 5G Infrastructure Informazioni di mercato con dimensioni, quota e analisi delle tendenze, rapporto sulle previsioni globali 20202020-11-23T20:38:00+05:30 Uncategorized Il ...