Covid, allevamenti di visoni sospesi anche in Italia. E in Danimarca scoppia la protesta (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov – I casi di coronavirus negli animali domestici sono fortunatamente rarissimi. A preoccupare è invece il dilagare dei contagi negli allevamenti di visoni, a tal punto che oggi il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza che impone la sospensione degli allevamenti di visoni su tutto il territorio nazionale per tre mesi. Esattamente almeno fino alla fine del febbraio 2021, quando si farà una nuova valutazione sullo stato epidemiologico, sono state bloccate tutte le attività degli allevamenti di questi mustelidi. “La misura aggiunge l’infezione da SARS CoV-2 nei visoni d’allevamento all’elenco delle malattie infettive e diffusive degli animali soggette a provvedimenti sanitari secondo il “Regolamento di polizia veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov – I casi di coronavirus negli animali domestici sono fortunatamente rarissimi. A preoccupare è invece il dilagare dei contagi neglidi, a tal punto che oggi il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza che impone la sospensione deglidisu tutto il territorio nazionale per tre mesi. Esattamente almeno fino alla fine del febbraio 2021, quando si farà una nuova valutazione sullo stato epidemiologico, sono state bloccate tutte le attività deglidi questi mustelidi. “La misura aggiunge l’infezione da SARS CoV-2 neid’allevamento all’elenco delle malattie infettive e diffusive degli animali soggette a provvedimenti sanitari secondo il “Regolamento di polizia veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954, ...

