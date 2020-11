Covid-19, il re di Spagna Felipe VI in quarantena per contatto (Di martedì 24 novembre 2020) Il re di Spagna Felipe VI si è messo in quarantena dopo aver avuto un contatto con una persona testata positiva al Covid-19. L'ha annunciato il Palazzo reale di Madrid. "Una persona con la quale è stato in contatto ieri è stata rilevata positiva al Covid-19 oggi", ha indicato il Palazzo reale in un comunicato. Il re ha così sospeso tutte le sue attività per i prossimi dieci giorni. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 24 novembre 2020) Il re diVI si è messo indopo aver avuto uncon una persona testata positiva al-19. L'ha annunciato il Palazzo reale di Madrid. "Una persona con la quale è stato inieri è stata rilevata positiva al-19 oggi", ha indicato il Palazzo reale in un comunicato. Il re ha così sospeso tutte le sue attività per i prossimi dieci giorni.

