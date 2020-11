Come rappresentare l’Avvento con estrosi calendari (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Natale è il fanalino di coda di ogni anno e anche il 2020 sta volgendo al suo dodicesimo mese, dunque ci si avvicina sempre più al 25 dicembre. Nei mesi precedenti tutti noi abbiamo fatto i conti con distanze, promesse rotte, progetti spenti. Mettiamo fuori circuito quello che è stato e pensiamo a Come Leggi su periodicodaily (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Natale è il fanalino di coda di ogni anno e anche il 2020 sta volgendo al suo dodicesimo mese, dunque ci si avvicina sempre più al 25 dicembre. Nei mesi precedenti tutti noi abbiamo fatto i conti con distanze, promesse rotte, progetti spenti. Mettiamo fuori circuito quello che è stato e pensiamo a

Ultime Notizie dalla rete : Come rappresentare Mattarella “Serve impegno comune come per sisma in Irpinia” TuttOggi Un nuovo modello di aggregazioneCome nascono i community brand (e perché sono così importanti)

Dalla condivisione di uno scopo alla formazione di un gruppo coeso con principi, regole e ampia solidarietà. Sono gli step che, racconta Marta Mainieri in “Community Economy” (Egea) fanno nascere nuov ...

