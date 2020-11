Chris Hemsworth riceve l'approvazione di Hulk Hogan: "Può interpretarmi, è bello abbastanza" (Di martedì 24 novembre 2020) La star del wrestling Hulk Hogan ha approvato la scelta di Chris Hemsworth che lo interpreterà in un film commentando la sua preparazione fisica. Chris Hemsworth interpreterà Hulk Hogan in un nuovo film e ora la star del wrestling ha condiviso via Twitter la sua approvazione per la scelta dell'attore australiano. In un recente post pubblicato su Twitter ha infatti lodato la preparazione fisica dell'interprete di Thor nei film Marvel sottolineando che è pronto, aggiungendo poi ironico: "Ed è abbastanza bello da interpretarmi". Il film sulla vita di Hulk Hogan sarà diretto da Todd Phillips, reduce dal successo di Joker, e Chris ... Leggi su movieplayer (Di martedì 24 novembre 2020) La star del wrestlingha approvato la scelta diche lo interpreterà in un film commentando la sua preparazione fisica.interpreteràin un nuovo film e ora la star del wrestling ha condiviso via Twitter la suaper la scelta dell'attore australiano. In un recente post pubblicato su Twitter ha infatti lodato la preparazione fisica dell'interprete di Thor nei film Marvel sottolineando che è pronto, aggiungendo poi ironico: "Ed èda". Il film sulla vita disarà diretto da Todd Phillips, reduce dal successo di Joker, e...

