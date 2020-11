Bambina di sei anni cade dal quarto piano del palazzo: un cumulo di neve la salva. Il video (Di lunedì 23 novembre 2020) Ci troviamo a Tomsk, in Russia. Il sistema di videosorveglianza cattura una scena che ha dell’incredibile: una Bambina precipita dal quarto piano e atterra su un cumulo di neve che si era depositato lungo il muro del palazzo. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita. Ciò che si vede dalle immagini, però, è la Bambina di sei anni che, come se niente fosse rientra, in casa sulle proprie gambe, salvata dalla neve. I genitori, da quanto si apprende dai media locali, l’hanno portata in ospedale per le verifiche del caso. video Twitter/@erich fr L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Ci troviamo a Tomsk, in Russia. Il sistema disorveglianza cattura una scena che ha dell’incredibile: unaprecipita dale atterra su undiche si era depositato lungo il muro del. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita. Ciò che si vede dalle immagini, però, è ladi seiche, come se niente fosse rientra, in casa sulle proprie gambe,ta dalla. I genitori, da quanto si apprende dai media locali, l’hanno portata in ospedale per le verifiche del caso.Twitter/@erich fr L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

