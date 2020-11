Australian Open 2021, lo Slam potrebbe slittare di una settimana. Non ci saranno le qualificazioni? (Di lunedì 23 novembre 2020) Si studiano varie soluzioni in vista degli Australia Open 2021. La situazione della pandemia è tenuta in grande considerazione dal Governo Australiano, che ha deciso di consentire l’accesso, a quanto pare, nel territorio oceanico non prima del 1° gennaio. Questo potrebbe comportare un slittamento di almeno una settimana dalla data originaria (18 gennaio), tenuto conto anche dei tempi legati alla quarantena a cui dovranno sottoporsi i tennisti. Pertanto Tennis Australia, secondo quanto riportato da alcune emittenti locali, starebbe pensando di chiedere ad ATP e WTA una riduzione del numero di tennisti e dello staff ammessi al torneo al fine di agevolare lo svolgimento del tabellone principale ed evitare ritardi significativi che potrebbe essere da ostacolo per la prosecuzione della ... Leggi su oasport (Di lunedì 23 novembre 2020) Si studiano varie soluzioni in vista degli Australia. La situazione della pandemia è tenuta in grande considerazione dal Governoo, che ha deciso di consentire l’accesso, a quanto pare, nel territorio oceanico non prima del 1° gennaio. Questocomportare un slittamento di almeno unadalla data originaria (18 gennaio), tenuto conto anche dei tempi legati alla quarantena a cui dovranno sottoporsi i tennisti. Pertanto Tennis Australia, secondo quanto riportato da alcune emittenti locali, starebbe pensando di chiedere ad ATP e WTA una riduzione del numero di tennisti e dello staff ammessi al torneo al fine di agevolare lo svolgimento del tabellone principale ed evitare ritardi significativi cheessere da ostacolo per la prosecuzione della ...

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open Australian Open: Ci potrebbe essere un boicottaggio dei tennisti. Tutto ruota sulle date LiveTennis.it Pietrangeli dice la sua sulla residenza all’estero di Sinner. E non usa mezzi termini

TENNIS: SINNER “STRADA E’ LUNGA, HO VINTO SOLO UN ATP”-2-

Sulla programmazione in vista della nuova stagione: "Adesso mi alleno in vista degli Australian Open, anche se non e' sicuro quando si terra' esattamente. Ci hanno detto che forse non potremo entrare ...

