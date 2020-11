Udinese Genoa 1-0 LIVE: buona chance per Pandev (Di domenica 22 novembre 2020) Alla Dacia Arena, il match valido per l’8ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Udinese e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Dacia Arena”, Udinese e Genoa si affrontano nel match valido per la 8ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Udinese Genoa 1-0 MOVIOLA 72? Scamacca sciupa una buona occasione – Perde una palla sanguinosa Mandragora, ma Scamacca liscia la conclusione sull’assist da buona posizione 67? chance per Pandev – Prima palla interessante del Genoa, con Pandev servito al limite dell’area, il macedone controlla, ma la conclusione è bloccata da Nuytinck 64? Ci prova De Paul su punizione – ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 novembre 2020) Alla Dacia Arena, il match valido per l’8ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Dacia Arena”,si affrontano nel match valido per la 8ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 72? Scamacca sciupa unaoccasione – Perde una palla sanguinosa Mandragora, ma Scamacca liscia la conclusione sull’assist daposizione 67?per– Prima palla interessante del, conservito al limite dell’area, il macedone controlla, ma la conclusione è bloccata da Nuytinck 64? Ci prova De Paul su punizione – ...

TuttoUdineseit : LIVE #SerieA #Udinese-#Genoa 1-0: ritorno in campo per #Mandragora! Dentro anche #Lasagna - sportli26181512 : Udinese e Juve, buone notizie: riecco Mandragora: Al minuto 67' della sfida fra Udinese e Genoa dopo oltre 5...… - Hegines : RT @SuperSportBlitz: #SerieA – HT Score: Udinese 1-0 Genoa #SSFootball - stefodallai : @violanews Ho visto un po' di partita Udinese Genoa e la differenza sta nel giocatore De Paul la Fiorentina più vo… - Udinese_1896 : #UdineseGenoa 1-0 68' - Doppio cambio per il Genoa. Escono Pandev e Sturaro, entrano Shomurodov e Zajc #ForzaUdinese ???? -