Tale e Quale Show, Ghali viene imitato e accusa il programma di black-face (Di domenica 22 novembre 2020) L'ultima puntata di Tale e Quale Show ha lasciato spazio anche alle critiche. Per la prima volta nella storia del programma, un cantante imitato ha avuto da ridire sulla performance di un concorrente. E' il caso di Ghali, rapper italiano che si è scagliato contro il Talent Show dopo che Sergio Muniz lo ha interpretato. Il motivo? A causa del blackface, il Quale sarebbe una sorta di azione razzista. In virtù di ciò, il rapper ha manifestato tutto il suo rammarico sui social. Tale e Quale Show: la rabbia di Ghali E' successo l'inaspettabile durante l'ultima diretta di Tale e Quale Show

tpi : Ghali e il blackface. Va bene il politically correct ma qui se si va avanti di questo passo non si potrà più imbott… - inmiscuirse : tale e quale show polemica repeat bello questo loop temporale - lebosq : Io per esempio sono negazionista nei confronti di tale e quale show - mgraziarin : Io ho capito. Un programma come #Taleequaleshow non potrebbe esistere senza, va detto. Io ne farei benissimo a meno… - daniele65624820 : @Pdorkmerson Perfetto, tale è quale! -