Speranza | per vaccini puntiamo sulla persuasione | non su obbligo

La strategia del governo per la vaccinazione anti-coronavirus punterà sulla persuasione degli italiani, senza ricorrere all'obbligo di vaccinarsi. Il ministro della Salute Roberto Speranza, sostiene "che l'Italia debba arrivare all'immunità di gregge con la persuasione. Con una campagna vera, in cui spieghiamo le ragioni di questo vaccino, possiamo arrivare all'immunità di gregge senza l'obbligatorietà. Dobbiamo raggiungere l'immunità, e valuteremo in corso d'opera". In merito alla prima fase di vaccinazione, il ministro si dice fiducioso: "Saremo nelle condizioni di vaccinare 1,7 milioni di persone alla fine di gennaio. Alla fine il tema non sarà l'obbligatorietà o meno, ma la priorità nel decidere a chi darlo. Penso che bisognerà cominciare dal personale sanitario e dalle persone più fragili".

