Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini, la resa dei conti: è polemica a Domenica In (Di domenica 22 novembre 2020) La finale di Ballando con le stelle, che ha incoronato Gilles Rocca e Lucrezia Lando vincitori di questa edizione, è oggetto di dibattito nello studio di Domenica In. Ultima resa dei conti per Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli, con quest'ultima insoddisfatta della classifica finale. "È il pubblico che fa le scemenze", la stoccata della giudice. Ballando: una finale sorprendente Ieri sera Ballando con le stelle ha chiuso in bellezza con un gran finale che ha visto l'attore Gilles Rocca sollevare l'ambita coppa. Con lui, anche la partner e maestra di ballo Lucrezia Lando, con cui ha affrontato questo percorso all'interno dello show. Come ogni puntata di chiusura che si rispetti, non sono affatto mancate le polemiche. A cominciare da un'aspra ...

stanzaselvaggia : Mi raccomando, come ricordano Zangrillo &co non affollate i pronto soccorso. C’è un’offerta imperdibile: la diagnos… - stanzaselvaggia : L’edizione con i concorrenti più cattivi e azzeccati di sempre. E il finale che nessuno poteva immaginare.… - Luca_zone : RT @BITCHYFit: “Giuria confusa, disordinata e poco leale”, Massimo Lopez affossa i giurati di Ballando con le Stelle e Selvaggia Lucarelli… - BITCHYFit : “Giuria confusa, disordinata e poco leale”, Massimo Lopez affossa i giurati di Ballando con le Stelle e Selvaggia L… - Trash___Boy : Avrei, da telespettatore, assistito con piacere, ad un confronto tra Matteo Bassetti e Selvaggia Lucarelli. #DomenicaIn -