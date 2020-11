Ringhio sulla strada di Ibra: Napoli-Milan è una bellezza (Di domenica 22 novembre 2020) Rino Gattuso sulla strada di Zlatan Ibrahimovic. Ringhio che cerca di sbarrare la strada al suo grande Milan, la sua vita calcistica e non, lo stesso club che lasciò circa un anno e mezzo fa, senza sapere che molto presto il destino lo avrebbe messo sulla strada tutta colorata di rossonera.Gattuso ha rivitalizzato il Napoli, Ibra è il diamante del Milan modellato da Pioli oggi costretto a seguire da casa per via del virus. Partita importante per il morale, per la classifica, per l’autostima, per verificare i segnali di crescita, per tutto. Ma il motivo che domina è un altro: Ringhio sulla strada di Ibra, chi lo avrebbe mai detto? Anche ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 22 novembre 2020) Rino Gattusodi Zlatanhimovic.che cerca di sbarrare laal suo grande, la sua vita calcistica e non, lo stesso club che lasciò circa un anno e mezzo fa, senza sapere che molto presto il destino lo avrebbe messotutta colorata di rossonera.Gattuso ha rivitalizzato ilè il diamante delmodellato da Pioli oggi costretto a seguire da casa per via del virus. Partita importante per il morale, per la classifica, per l’autostima, per verificare i segnali di crescita, per tutto. Ma il motivo che domina è un altro:di, chi lo avrebbe mai detto? Anche ...

sportli26181512 : Corriere dello Sport sul Napoli: 'Notte da Ringhio': Anche il Corriere dello Sport pone l’accento in prima pagina s… - elruzza80 : RT @papavanbasten: 'Domenica sarà un colpo al cuore vederti con altri colori. Ma se vuoi caro Ringhio, anche solo per 5 minuti siediti sull… - caloc95 : Domenica sarà un colpo al cuore vederti con altri colori, ma se vuoi caro Ringhio anche per soli 5 minuti siediti s… - Alessan34958222 : RT @papavanbasten: 'Domenica sarà un colpo al cuore vederti con altri colori. Ma se vuoi caro Ringhio, anche solo per 5 minuti siediti sull… - edohermano : RT @papavanbasten: 'Domenica sarà un colpo al cuore vederti con altri colori. Ma se vuoi caro Ringhio, anche solo per 5 minuti siediti sull… -