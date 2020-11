Pagelle Napoli-Milan 0-2 LIVE | voti Serie A 2020-2021 | doppietta di uno scatenato Ibrahimovic!

Leggi su oasport

(Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTAMeret 6: Non può nulla su entrambe le reti. Di Lorenzo 5.5: Perde un pallone pericoloso che rischia di far pagare dazio la sua squadra. Manolas 6: Primo tempo ordinato per il greco. Koulibaly 5.5: Si lascia anticipare troppo facilmente da Ibrahimovic in occasione del gol, un paio di sgroppate offensive migliorano la sua prova. Mario Rui 5.5: Male in fase di spinta, dove più volte è sostituito da Koulibaly. Bakayoko 6: Ammonito per un durissimo intervento ai danni di Saelemaekers. Fabian Ruiz 5.5: Il più impreciso in campo, tantissimi passaggi sbagliati per lui. Lozano 5.5: Tanta corsa ma poca qualità nella prima frazione del messicano. Politano 6.5: Bravo a ricevere tra le linee e soprattutto a strappare creando ...