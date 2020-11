Lukaku-Inter e quell'offerta dall'Inghilterra: indiscrezioni estive (GdS) (Di domenica 22 novembre 2020) Secondo la ricostruzione del quotidiano inglese, in estate il Manchester City aveva stanziato 70 milioni di sterline per acquistare il centravanti belga, valutato dall' Inter 93,75 milioni di ... Leggi su interdipendenza (Di domenica 22 novembre 2020) Secondo la ricostruzione del quotidiano inglese, in estate il Manchester City aveva stanziato 70 milioni di sterline per acquistare il centravanti belga, valutato93,75 milioni di ...

Inter : ??? | NAZIONALI Quattro nerazzurri in campo per la Nations League: ecco il resoconto della serata di ieri ?? - bonjovi1982 : In tutto ciò...ieri giocavano le merde? Io so soltanto che Inter Piemonte calcio è finita 4-2 a FIFA 21. Morata, Mo… - Lautaresque : RT @tonyvaipiano: Da una parte ci sono le opinioni: c'è chi pensa che la Juve non andrebbe in Champions senza Ronaldo o l'Inter manco in Eu… - SaveGenis : RT @fcin1908it: Ferri: 'Non c'è un allenatore più bravo di Conte per questa Inter. Lukaku leader, Eriksen...' - - Jack14156 : @pepito2402 Come l'Inter senza Lukaku d'altronde -