LIVE Fortitudo-Virtus 71-91, Serie A basket in DIRETTA: con un ultimo quarto devastante la Segafredo si prende il derby (Di domenica 22 novembre 2020) 19.50 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca integrale del match su OA Sport. 19.48 Dopo tre quarti in equilibrio la Virtus di Sasha Djordjevic tramortisce una Fortitudo troppo arrendevole nell'ultimo quarto di partita, iniziato sul -9 e chiuso sul -20 (13-24 il parziale). Top-scorer del match Saunders per la Fortitudo con 20 punti e Alessandro Pajola (mvp dell'incontro) con 14. FINISCE QUI! Il derby è della Virtus! 71-91 Tripla di Fletcher. 68-91 Schiacciata di Weems. 68-89 Piazzato di Banks. 66-89 Runner con parabola di Saunders, l'ultimo a mollare, 20

