Kane, bomber a chi? Nessuno come lui per assist. E batte pure… se stesso (Di domenica 22 novembre 2020) Centravanti totale. Harry Kane si conferma bomber e assist-man per i compagni. L'attaccante inglese del Tottenham festeggia la vittoria dei suoi sul Manchester City e mette in bacheca anche un curioso record che lo vede protagonista non per i gol segnati, sempre tanti, ma per le assistenze ai compagni.Kane: re degli assistcaption id="attachment 1042975" align="alignnone" width="572" Tottenham Son Kane (getty images)/caption9 assist in altrettante partite disputate in Premier League in questa stagione. Non male per chi, di ruolo, fa il centravanti e non delude neppure sotto l'aspetto realizzativo. Harry Kane si riscopre al servizio della squadra e dei suoi compagni (Son su tutti). come riporta Opta, il ... Leggi su itasportpress (Di domenica 22 novembre 2020) Centravanti totale. Harrysi conferma-man per i compagni. L'attaccante inglese del Tottenham festeggia la vittoria dei suoi sul Manchester City e mette in bacheca anche un curioso record che lo vede protagonista non per i gol segnati, sempre tanti, ma per leenze ai compagni.: re deglicaption id="attachment 1042975" align="alignnone" width="572" Tottenham Son(getty images)/caption9in altrettante partite disputate in Premier League in questa stagione. Non male per, di ruolo, fa il centravanti e non delude neppure sotto l'aspetto realizzativo. Harrysi riscopre al servizio della squadra e dei suoi compagni (Son su tutti).riporta Opta, il ...

ItaSportPress : Kane, bomber a chi? Nessuno come lui per assist. E batte pure... se stesso - - GIUSPEDU : RT @GoalItalia: 1? 2? 3? Chi è il miglior numero 9 in circolazione? ?? La tua Top 3 tra questi bomber ?? Kane ?????????????? Benzema ???? Suarez ????… - davideinno85 : RT @GoalItalia: 1? 2? 3? Chi è il miglior numero 9 in circolazione? ?? La tua Top 3 tra questi bomber ?? Kane ?????????????? Benzema ???? Suarez ????… - LeoWolf1992 : RT @GoalItalia: 1? 2? 3? Chi è il miglior numero 9 in circolazione? ?? La tua Top 3 tra questi bomber ?? Kane ?????????????? Benzema ???? Suarez ????… - fiffoofficial : RT @GoalItalia: 1? 2? 3? Chi è il miglior numero 9 in circolazione? ?? La tua Top 3 tra questi bomber ?? Kane ?????????????? Benzema ???? Suarez ????… -

Ultime Notizie dalla rete : Kane bomber Harry Kane è il capocannoniere delle qualificazioni a EURO 2020 UEFA.com Berardi protagonista anche con l'Italia: è il bomber Azzurro del 2020

Domenico Berardi è stato il giocatore più prolifico della Nazionale italiana nel 2020. Con tre reti precede El Shaarawy e Grifo.

Italia, la rinascita della nazionale senza un bomber. Sognare è possibile?

L'Italia cambia, sul campo e nei numeri. Una squadra senza un vero bomber in attacco può portare vittorie fondamentali come il prossimo Europeo?

Domenico Berardi è stato il giocatore più prolifico della Nazionale italiana nel 2020. Con tre reti precede El Shaarawy e Grifo.L'Italia cambia, sul campo e nei numeri. Una squadra senza un vero bomber in attacco può portare vittorie fondamentali come il prossimo Europeo?