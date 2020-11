In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Novembre: “Ecco il perchè della norma su Mediaset. Ora l’antitrust” (Di lunedì 23 novembre 2020) L’Intervista “Mediaset, una norma giusta. Ora antitrust sulla pubblicità” Stefano Patuanelli. Il ministro di Carlo Di Foggia Ma mi faccia di Marco Travaglio Il sensale. “Melania vuole lasciare Donald? Fonti vicine alla coppia presidenziale mi dicono che il gossip è completamente privo di fondamento” (Matteo Salvini, segretario Lega, Un giorno da pecora, Radio1, 10.11). Non so voi, ma io i Trump li vedo maluccio. Manca solo la benedizione di Fassino. Draghi e draghetti. “Governo Draghi nel 2021” (Renato Scuola Azzolina: “Studenti anche alle superiori in aula a dicembre” Non c’è più dubbio su come la pensino gli scienziati del Comitato Tecnico Scientifico sull’istruzione: le scuole – hanno messo nero su bianco nel verbale redatto dopo l’incontro con l’Oms voluto dalla ministra Azzolina per fare il punto sulla situazione in Europa – devono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) L’Intervista “, unagiusta. Ora antitrust sulla pubblicità” Stefano Patuanelli. Il ministro di Carlo Di Foggia Ma mi faccia di Marco Travaglio Il sensale. “Melania vuole lasciare Donald? Fonti vicine alla coppia presidenziale mi dicono che il gossip è completamente privo di fondamento” (Matteo Salvini, segretario Lega, Un giorno da pecora, Radio1, 10.11). Non so voi, ma io i Trump li vedo maluccio. Manca solo la benedizione di Fassino. Draghi e draghetti. “Governo Draghi nel 2021” (Renato Scuola Azzolina: “Studenti anche alle superiori in aula a dicembre” Non c’è più dubbio su come la pensino gli scienziati del Comitato Tecnico Scientifico sull’istruzione: le scuole – hanno messo nero su bianco nel verbale redatto dopo l’incontro con l’Oms voluto dalla ministra Azzolina per fare il punto sulla situazione in Europa – devono ...

fattoquotidiano : POLITICA E AFFARI Bertolaso pigliatutto in conflitto d’interessi. È nel cda di Milanosesto spa [LEGGI]… - ilfoglio_it : Gulasch marxista. “Ho lasciato la Romania comunista per l’occidente e ora combatto una ideologia simile”. L'intervi… - fattoquotidiano : OGGI IN EDICOLA La Moncler rivuole i milioni da Fontana. Fiera hospital, no al cambio d’uso chiesto dalla Regione.… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Novembre: “Ecco il perchè della norma su Mediaset. Ora l’antitrust” - Ferraristefano : RT @ilfoglio_it: Cartoni pericolosi. Il messaggio della Disney prima di “Lilli & il Vagabondo” contro il razzismo e gli stereotipi. Quello… -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Novembre: Bertolaso pigliatutto in conflitto d’interessi Il Fatto Quotidiano Covid a Napoli, corteo in zona rossa: il giallo della protesta convocata sui social

L’appuntamento è per questo pomeriggio alle 17 a via Santa Lucia, di fronte alla sede della presidenza della Regione Campania ma nessuno sa chi ha convocato la manifestazione ...

Sprint e Sport in edicola: tra chi tende una mano (vera) e chi fa solo la mossa

SprinteSport è in edicola (e nello store digitale). Continua la campagna ‘sostieni chi ti sostieni’ con tutte le vostre foto: il vostro sorriso, il nostro orgoglio. Non fermatevi! Tra le novità di que ...

L’appuntamento è per questo pomeriggio alle 17 a via Santa Lucia, di fronte alla sede della presidenza della Regione Campania ma nessuno sa chi ha convocato la manifestazione ...SprinteSport è in edicola (e nello store digitale). Continua la campagna ‘sostieni chi ti sostieni’ con tutte le vostre foto: il vostro sorriso, il nostro orgoglio. Non fermatevi! Tra le novità di que ...