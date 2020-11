Guendalina Tavassi hackerata | I video spinti con mio marito rubati dal mio telefono

(Di domenica 22 novembre 2020)ha denunciato su Instagram il furto die foto hot con il: l'ICloud dell'ex gieffina è stato hackerato e i file girano già su Whatsapp e Telegram. Idie suopotrebbero iniziare a girare su internet: l'ex gieffina ha denunciato che il suo ICloud è stato hackerato e i pirati informatici si sono impossessati delle foto e deiche lei aveva salvato. Gli hacker sono riusciti a entrare nell'iCloud diimpossessandosi delle foto e deiche l'ex gieffina aveva caricato, così come era successo qualche anno fa anche a Diletta Leotta. La notizia è stata data dalla stessa ex ...

Caffeina Magazine

