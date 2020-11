Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci, sereno confronto con Selvaggia Roma: “Con Pierpaolo, sono sempre stata schietta” (Di domenica 22 novembre 2020) Dopo gli scontri di fuoco che hanno caratterizzato quest’ultima settimana trascorsa nella casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha deciso di confrontarsi serenamente con Selvaggia Roma, al fine di spiegarle nel dettaglio come stanno le cose nel suo rapporto con Pierpaolo Pretelli. La conduttrice calabrese ha esordito, svelando a Selvaggia i motivi per i quali ha deciso di mettere dei paletti nel suo rapporto con Pierpaolo, paletti che l’ex velino di Striscia la Notizia ha accettato dopo la delusione iniziale: Con Pierpaolo, ci siamo parlati e abbiamo anche trovato un equilibrio. All’inizio, era tutto sbilanciato, io avevo messo dei paletti e lui ci era rimasto male. Poi si è abituato a questa situazione. ... Leggi su gossipblog (Di domenica 22 novembre 2020) Dopo gli scontri di fuoco che hanno caratterizzato quest’ultima settimana trascorsa nella casa delVip,ha deciso di confrontarsi serenamente con, al fine di spiegarle nel dettaglio come stanno le cose nel suo rapporto conPretelli. La conduttrice calabrese ha esordito, svelando ai motivi per i quali ha deciso di mettere dei paletti nel suo rapporto con, paletti che l’ex velino di Striscia la Notizia ha accettato dopo la delusione iniziale: Con, ci siamo parlati e abbiamo anche trovato un equilibrio. All’inizio, era tutto sbilanciato, io avevo messo dei paletti e lui ci era rimasto male. Poi si è abituato a questa situazione. ...

trash_italiano : Comunque il Tiramisù best protagonista ever del Grande Fratello. #GFVIP - stanzaselvaggia : Un mondo distopico in cui l’unico cenone di Natale tra non congiunti sarà nella casa del Grande fratello. - GrandeOrienteit : L'uomo del mondo e fratello di tutti eliminato dai franchisti perché socialista, omosessuale e Massone. La figura d… - ggirlaalmighty : Breve riassunto delle dinamiche create dalla contessa Patrizia de Blank nella casa del Grande Fratello: #GFVIP - pinoalfredos : @Bedy_m Buonasera Signora Bedy, spero Lei stia alla grande e scusi se la disturbo per due minuti. Potrebbe gentilme… -