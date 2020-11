Filippo Inzaghi: “Ad oggi saremmo salvi e invece ci trattano come già retrocessi” (Di domenica 22 novembre 2020) Dopo 5 sconfitte di fila, il Benevento si riprende e ottiene un blitz importante in casa della Fiorentina, con un successo per 1-0. Ai microfoni di Dazn, ha parlato il tecnico dei sanniti, Filippo Inzaghi. Queste le sue parole: “Sono orgoglioso di questi ragazzi, sono fantastici. Prima di questa partita nessuno ci dava scampo e invece abbiamo fatto un’impresa a dimostrazione del carattere che abbiamo. Con me hanno fatto 46 partite e ne avranno sbagliate 2, tra cui quella con lo Spezia prima della sosta. Sappiamo che con l’organizzazione e lo spirito possiamo sopperire anche alle differenze tecniche. oggi abbiamo rischiato praticamente mai, forse solo alla fine con Vlahovic. Sono felice per loro. La squadra ha sempre avuto le sue certezze, nonostante le tante assenze di oggi. Questo è importante. Nel ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 22 novembre 2020) Dopo 5 sconfitte di fila, il Benevento si riprende e ottiene un blitz importante in casa della Fiorentina, con un successo per 1-0. Ai microfoni di Dazn, ha parlato il tecnico dei sanniti,. Queste le sue parole: “Sono orgoglioso di questi ragazzi, sono fantastici. Prima di questa partita nessuno ci dava scampo eabbiamo fatto un’impresa a dimostrazione del carattere che abbiamo. Con me hanno fatto 46 partite e ne avranno sbagliate 2, tra cui quella con lo Spezia prima della sosta. Sappiamo che con l’organizzazione e lo spirito possiamo sopperire anche alle differenze tecniche.abbiamo rischiato praticamente mai, forse solo alla fine con Vlahovic. Sono felice per loro. La squadra ha sempre avuto le sue certezze, nonostante le tante assenze di. Questo è importante. Nel ...

