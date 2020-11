Elena Sofia Ricci: i successi di un'attrice che non sbaglia un colpo (Di domenica 22 novembre 2020) Nella carriera di Elena Sofia Ricci c'è un episodio che avrebbe potuto cambiarle per sempre la vita: nel 1988 volò a Los Angeles per un provino e, contro ogni sua aspettativa, venne presa per girare Revenge, con Kevin Kostner. Spaventata dai vincoli del contratto, disse no grazie e rientrò in Italia. Questione di sliding door, ma non di rimpianti. «Ho preferito scegliere la libertà e rifiutai», racconta a proposito di quell'episodio. Che cosa sarebbe successo se avesse detto sì è impossibile dirlo, che cosa ne è stato del suo cammino professionale è invece sotto gli occhi di tutti: da quarant'anni, surfa tra cinema, teatro e tv, senza paura di mescolare generi o di dire altri sonori no - «sono una mina vagante», ammette - giocare con il teatro con le serie pop dagli ascolti record. La prossima sfida? Il film tv su Rita Levi Montalcini, ... Leggi su panorama (Di domenica 22 novembre 2020) Nella carriera dic'è un episodio che avrebbe potuto cambiarle per sempre la vita: nel 1988 volò a Los Angeles per un provino e, contro ogni sua aspettativa, venne presa per girare Revenge, con Kevin Kostner. Spaventata dai vincoli del contratto, disse no grazie e rientrò in Italia. Questione di sliding door, ma non di rimpianti. «Ho preferito scegliere la libertà e rifiutai», racconta a proposito di quell'episodio. Che cosa sarebbe successo se avesse detto sì è impossibile dirlo, che cosa ne è stato del suo cammino professionale è invece sotto gli occhi di tutti: da quarant'anni, surfa tra cinema, teatro e tv, senza paura di mescolare generi o di dire altri sonori no - «sono una mina vagante», ammette - giocare con il teatro con le serie pop dagli ascolti record. La prossima sfida? Il film tv su Rita Levi Montalcini, ...

