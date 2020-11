Egitto, Zaki ancora in carcere: detenzione prolungata di altri 45 giorni (Di domenica 22 novembre 2020) Prosegue il dramma di Patrick Zaki in Egitto. Il tribunale penale locale ha deciso infatti di prolungare di 45 giorni la detenzione dello studente dell'Università di Bologna, nonostante i suoi legali abbiano potuto partecipare alla sessione dei lavori odierna presentando le prove dell'illegalità della sua carcerazione. Zaki è in prigione ormai da nove mesi. In questo periodo i suoi avvocati hanno ripetutamente fornito prove sulla mancanza di obiettività e serietà delle accuse e l'illegalità della sua detenzione preventiva, senza riuscire a modificare le decisioni del tribunale.Intanto domani mattina è prevista l'udienza per i tre dirigenti arrestati in Egitto dell'Iniziativa egiziana per i diritti personali (Eipr), ong per la quale Zaki è ricercatore ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 22 novembre 2020) Prosegue il dramma di Patrickin. Il tribunale penale locale ha deciso infatti di prolungare di 45ladello studente dell'Università di Bologna, nonostante i suoi legali abbiano potuto partecipare alla sessione dei lavori odierna presentando le prove dell'illegalità della sua carcerazione.è in prigione ormai da nove mesi. In questo periodo i suoi avvocati hanno ripetutamente fornito prove sulla mancanza di obiettività e serietà delle accuse e l'illegalità della suapreventiva, senza riuscire a modificare le decisioni del tribunale.Intanto domani mattina è prevista l'udienza per i tre dirigenti arrestati indell'Iniziativa egiziana per i diritti personali (Eipr), ong per la qualeè ricercatore ...

