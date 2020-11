Domenica In, Matteo Bassetti in lacrime per la mamma morta. Mara Venier: “Con tutte le vecchiette che ha curato…” (Di domenica 22 novembre 2020) Matteo Bassetti, il direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, è stato ospite di Domenica In nello spazio dedicato all’emergenza coronavirus e non è riuscito a trattenere le lacrime al ricordo della madre, scomparsa una settimana fa. Al che la padrona di casa, Mara Venier, gli ha subito manifestato la sua vicinanza, sottolineando che capiva cosa potesse provare l’infettivologo dal momento che anche lei ha perso la sua di mamma. Parole sincere, che hanno fatto commuovere ancora di più Bassetti: “Mi ha fatto commuovere. Ora mamma e papà sono lassù e ci guardano, mi aiuteranno ad andare avanti come mi hanno insegnato per tutta la vita”, ha detto in diretta. Quindi Mara ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020), il direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, è stato ospite diIn nello spazio dedicato all’emergenza coronavirus e non è riuscito a trattenere leal ricordo della madre, scomparsa una settimana fa. Al che la padrona di casa,, gli ha subito manifestato la sua vicinanza, sottolineando che capiva cosa potesse provare l’infettivologo dal momento che anche lei ha perso la sua di. Parole sincere, che hanno fatto commuovere ancora di più: “Mi ha fatto commuovere. Orae papà sono lassù e ci guardano, mi aiuteranno ad andare avanti come mi hanno insegnato per tutta la vita”, ha detto in diretta. Quindi...

