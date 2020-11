Conte | «Lo 0-2 avrebbe ammazzato chiunque Dobbiamo scavare i solchi in campo»

(Di domenica 22 novembre 2020) Antonioha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Torino: queste le parole del tecnico nerazzurro Antonioha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Torino. Queste le parole del tecnico nerazzurro. REAZIONE – «Da parte nostra l’approccio non è stato dei migliori. Dovevamo essere come il Torino: feroci e determinati. Non riuscivamo a vincere neanche un contrasto, capisco le difficoltà di chi torna dalla Nazionale di riattaccare la spina e capire l’importanza della partita. Sicuramente siamo mancati dal punto di vista dell’atteggiamento con poca cattiveria e furore. Lo 0-2e invece abbiamo dimostrato di avere qualcosa di importante a livello caratteriale: a volteper cercarlo, non ...

