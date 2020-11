Conte al G20: “Vogliamo promuovere una ripresa sostenibile, inclusiva e resiliente” (Di domenica 22 novembre 2020) L’intervento del premier Conte al G20: “Il nostro programma si baserà su tre pilastri: persone, pianeta e prosperità”. ROMA – Intervento in videoconferenza per il premier Conte nell’ultimo giorno del G20 di Riad. Il presidente del Consiglio, che sarà alla guida dell’evento nel 2021, ha ribadito l’intenzione di “promuovere una ripresa sostenibile, inclusiva e resiliente. La nostra intenzione è mettere in atto tutte le misure necessarie per una ricostruzione quanto più solida ed efficace, promuovendo una società più equa, un pianeta più pulito e sano, un ambiente economico più prospero . Il nostro programma di lavoro si baserà su tre pilastri: persone, pianeta e prosperità“. Il premier Conte: “La stabilità climatica è un bene pubblico” Il presidente del ... Leggi su newsmondo (Di domenica 22 novembre 2020) L’intervento del premieral G20: “Il nostro programma si baserà su tre pilastri: persone, pianeta e prosperità”. ROMA – Intervento in videoconferenza per il premiernell’ultimo giorno del G20 di Riad. Il presidente del Consiglio, che sarà alla guida dell’evento nel 2021, ha ribadito l’intenzione di “unae resiliente. La nostra intenzione è mettere in atto tutte le misure necessarie per una ricostruzione quanto più solida ed efficace, promuovendo una società più equa, un pianeta più pulito e sano, un ambiente economico più prospero . Il nostro programma di lavoro si baserà su tre pilastri: persone, pianeta e prosperità“. Il premier: “La stabilità climatica è un bene pubblico” Il presidente del ...

