‘Completamente nudo”. Solo le mutande addosso, Rudy Zerbi ridotto così: a Tu sì que vales tutti senza parole (Di domenica 22 novembre 2020) Non capita tutti i giorni di assistere ad una puntata come quella andata in onda ieri sera di “Tu sì que vales”. Show, come tutti sapete, dove un concorrente si esibisce sul palco mostrando il suo talento e viene poi ‘esaminato’ da quattro giudici e successivamente da una giuria popolare. Ebbene stavolta si è assistito quasi ad un capovolgimento dei ruoli. Il concorrente Filippo Re, un sensitivo, ha chiesto e ottenuto il coinvolgimento di Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Teo Mammuccari e Sabrina Ferilli. In particolare Filippo ha promesso di rispondere a domande sulla vita personale dei quattro giudici e, per rendere tutto più attraente, ha posto una condizione particolare che ha trasformato la sua performance in un momento molto piccante. Una semifinale davvero da ricordare e, va detto, grazie alle ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 22 novembre 2020) Non capitai giorni di assistere ad una puntata come quella andata in onda ieri sera di “Tu sì que”. Show, comesapete, dove un concorrente si esibisce sul palco mostrando il suo talento e viene poi ‘esaminato’ da quattro giudici e successivamente da una giuria popolare. Ebbene stavolta si è assistito quasi ad un capovolgimento dei ruoli. Il concorrente Filippo Re, un sensitivo, ha chiesto e ottenuto il coinvolgimento di, Maria De Filippi, Teo Mammuccari e Sabrina Ferilli. In particolare Filippo ha promesso di rispondere a domande sulla vita personale dei quattro giudici e, per rendere tutto più attraente, ha posto una condizione particolare che ha trasformato la sua performance in un momento molto piccante. Una semifinale davvero da ricordare e, va detto, grazie alle ...

