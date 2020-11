“Come è Dani Alves a letto?” La risposta di Joana Sanz alla domanda più intima (Di domenica 22 novembre 2020) La moglie del calciatore Dani Alves ha risposto ad alcune curiosità dei suoi follower durante una diretta Instagram. Joana Sanz, innamoratissima, ha elogiato le caratteristiche che più ama del giocatore: "Dani Alves ha catturato la mia attenzione: la sua gioia, quanto è felice, ciò che trasmette, la buona energia che condivide con le persone... ".alla bellissima modella sono arrivate anche domande intime: "Come è Dani Alves a letto rispetto al campo di calcio?". Joana Sanz non ha esitato: "Un campione". La modella ha parlato anche delle sue origini: "Sono spagnola. Sono nata a Tenerife, ma parte della mia famiglia è siriana". E sul significato dei suoi tatuaggi: "tutti i miei tatuaggi hanno un ... Leggi su golssip (Di domenica 22 novembre 2020) La moglie del calciatoreha risposto ad alcune curiosità dei suoi follower durante una diretta Instagram., innamoratissima, ha elogiato le caratteristiche che più ama del giocatore: "ha catturato la mia attenzione: la sua gioia, quanto è felice, ciò che trasmette, la buona energia che condivide con le persone... ".bellissima modella sono arrivate anche domande intime: "Come èa letto rispetto al campo di calcio?".non ha esitato: "Un campione". La modella ha parlato anche delle sue origini: "Sono spagnola. Sono nata a Tenerife, ma parte della mia famiglia è siriana". E sul significato dei suoi tatuaggi: "tutti i miei tatuaggi hanno un ...

