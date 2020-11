Classifica Mondiale Moto2: Enea Bastianini vince con 9 punti su Sam Lowes e Luca Marini (Di domenica 22 novembre 2020) Il MotoMondiale 2020 ha appena visto andare in scena la gara della Moto2 del GP di Portogallo: si è corso a Portimao, dove oggi con il quinto posto conquista la Classifica iridata con 205 punti l’azzurro della Kalex Enea Bastianini, a +9 su Sam Lowes e Luca Marini, ed a +21 su Marco Bezzecchi. Classifica Mondiale Moto2 1 Enea Bastianini Kalex ITA 205 2 Sam Lowes Kalex GBR 1963 Luca Marini Kalex ITA 1964 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 184 5 Jorge MARTIN Kalex SPA 160 6 Remy GARDNER Kalex AUS 135 7 Joe ROBERTS Kalex USA 94 8 Tetsuta NAGASHIMA Kalex JPN 91 9 Marcel SCHROTTER Kalex GER 81 10 Xavi VIERGE Kalex ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) Il Moto2020 ha appena visto andare in scena la gara delladel GP di Portogallo: si è corso a Portimao, dove oggi con il quinto posto conquista lairidata con 205l’azzurro della Kalex, a +9 su Sam, ed a +21 su Marco Bezzecchi.Kalex ITA 205 2 SamKalex GBR 1963Kalex ITA 1964 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 184 5 Jorge MARTIN Kalex SPA 160 6 Remy GARDNER Kalex AUS 135 7 Joe ROBERTS Kalex USA 94 8 Tetsuta NAGASHIMA Kalex JPN 91 9 Marcel SCHROTTER Kalex GER 81 10 Xavi VIERGE Kalex ...

sportface2016 : #Moto2, #Bastianini vince il Mondiale: la classifica finale dopo il #PortugueseGP - filotesa : RT @aspide_l: Se la Liguria fosse uno stato indipendente (e non sottoposto ad un iniquo centralismo) così si posizionerebbe nella classific… - ImpieriFilippo : RT @toMMilanello: ?? ENEA, CE L’HAI FATTA: SEI CAMPIONE DEL MONDO! @eneabastianini getta il cuore oltre l’ostacolo e tiene dietro in classi… - toMMilanello : ?? ENEA, CE L’HAI FATTA: SEI CAMPIONE DEL MONDO! @eneabastianini getta il cuore oltre l’ostacolo e tiene dietro in… - Miti_Vigliero : RT @aspide_l: Se la Liguria fosse uno stato indipendente (e non sottoposto ad un iniquo centralismo) così si posizionerebbe nella classific… -