Calciomercato Juventus | Paratici sulla scia di Pogba | occhi su un talento islandese

Leggi su tuttojuve24

(Di domenica 22 novembre 2020)NEWS – Siamo alla fine di novembre e manca poco più di un mese alla riapertura della sessione disi fionderà alla ricerca di acquisti importanti per la, magari in difesa dove c’è qualche problema, oppure con qualche scambio che comprenderà Dybala, sempre più fuori dal gioco di Pirlo e dalle idee di Agnelli. Laperò, è nota anche per trovare e comprare alcuni giovani talenti, prima che questi esplodano definitivamente. LEGGI ANCHE:, cessione di Cristiano Ronaldo: arrivano conferme LEGGI ANCHE:, piano diper lare il Manchester United Ci ricordiamo tutti il caso ...