Calcio cinese, il Wuhan Zall sorride dopo la pandemia e si salva dalla retrocessione (Di domenica 22 novembre 2020) La città di Wuhan ha motivi per sorridere. dopo l’allentamento delle restrizioni, dove di fatto il coronavirus ha cominciato a circolare, arrivano buone notizie anche dal Calcio. Il Wuhan Zall si è salvata dalla retrocessione e ha mantenuto il posto nella ‘Chinese Super League’: è bastato un 1-0 nello spareggio di ritorno contro lo Zhejiang Greentown. 2-2 all’andata contro il club che si era classificato al secondo posto della serie B: in rete il capitano Li Hang, nato proprio a Wuhan. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) La città diha motivi perre.l’allentamento delle restrizioni, dove di fatto il coronavirus ha cominciato a circolare, arrivano buone notizie anche dal. Ilsi ètae ha mantenuto il posto nella ‘Chinese Super League’: è bastato un 1-0 nello spareggio di ritorno contro lo Zhejiang Greentown. 2-2 all’andata contro il club che si era classificato al secondo posto della serie B: in rete il capitano Li Hang, nato proprio a. SportFace.

