Andrea Antonello | l’autismo spiegato con una «Valigia aran»

(Di domenica 22 novembre 2020) «La prima volta che Andrea ha scritto al pc io e la mamma siamo rimasti folgorati. Non parlava, non leggeva. Quindi non pensavamo lo sapesse fare. Poi, gli abbiamo chiesto di quale colore fosse la copertina di un libro e cosa avesse raffigurato. Lui ha scritto: “Valigia Aran”. Nell’immagine c’era una valigia arancione». Franco Antonello è il papà di Andrea, ragazzo autistico. Questa incredibile coppia ed esempio di amore assoluto, ha fatto innamorare il mondo intero con la storia del loro viaggio in moto, raccontata nel best seller “Se ti abbraccio non avere paura”. Ora, tornano in libreria con “La valigia aran”, di Marcos y Marcos, curato da Fulvio Ervas.