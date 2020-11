Verissimo, Valentina Pitzalis: “Ho scelto di praticare la felicità” (Di sabato 21 novembre 2020) Puntata intensa di emozioni quella di Verissimo in onda oggi, il talk show del sabato pomeriggio di Canale 5 ha scelto di dedicare la puntata alle donne e ad ogni forma di violenza, un argomento delicato che ancora oggi suscita reazioni diverse. Protagonista, tra gli ospiti del salotto di Silvia Toffanin, Valentina Pitzalis. Valentina ha conquistato l’attenzione della cronaca per la sua drammatica vicenda che l’ha vista vittima di un attacco violento dell’ex marito che non si rassegnava alla fine della relazione. L’ex marito di Valentina ha dato fuoco alla casa della giovane procurandogli ustioni gravi che l’hanno resa invalida al cento per cento, dove l’uomo ha anche perso la vita. Purtroppo la giovane sarda non solo ha subìto un vero e proprio tentato femminicidio per sua fortuna ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 21 novembre 2020) Puntata intensa di emozioni quella diin onda oggi, il talk show del sabato pomeriggio di Canale 5 hadi dedicare la puntata alle donne e ad ogni forma di violenza, un argomento delicato che ancora oggi suscita reazioni diverse. Protagonista, tra gli ospiti del salotto di Silvia Toffanin,ha conquistato l’attenzione della cronaca per la sua drammatica vicenda che l’ha vista vittima di un attacco violento dell’ex marito che non si rassegnava alla fine della relazione. L’ex marito diha dato fuoco alla casa della giovane procurandogli ustioni gravi che l’hanno resa invalida al cento per cento, dove l’uomo ha anche perso la vita. Purtroppo la giovane sarda non solo ha subìto un vero e proprio tentato femminicidio per sua fortuna ...

