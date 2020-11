"Ve ne potete andare". Silvio Berlusconi, sfogo durissimo con i suoi: altri pronti a lasciarlo? (Di sabato 21 novembre 2020) Silvio Berlusconi continua a essere il tema politico più caldo delle ultime ore, anche se la sua frattura con Matteo Salvini sembra già essere rientrata dopo una telefonata chiarificatrice. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, sono però emersi nuovi dettagli sul vertice che il Cav ha tenuto nella serata di venerdì 20 novembre con i dirigenti di Forza Italia e i coordinatori delle grandi città che andranno al voto in primavera. In tale occasione Berlusconi ha rilanciato la sfida del partito all'interno del centrodestra, forse esagerando quando ha dichiarato che l'obiettivo è tornare a essere il più votato entro due anni. Poi però con grande serietà il Cav ha rivolto un vero e proprio avviso ai naviganti: “Io vado avanti per la mia strada - sono le parole che Il Messaggero attribuisce a Berlusconi - chi non si ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020)continua a essere il tema politico più caldo delle ultime ore, anche se la sua frattura con Matteo Salvini sembra già essere rientrata dopo una telefonata chiarificatrice. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, sono però emersi nuovi dettagli sul vertice che il Cav ha tenuto nella serata di venerdì 20 novembre con i dirigenti di Forza Italia e i coordinatori delle grandi città che andranno al voto in primavera. In tale occasioneha rilanciato la sfida del partito all'interno del centrodestra, forse esagerando quando ha dichiarato che l'obiettivo è tornare a essere il più votato entro due anni. Poi però con grande serietà il Cav ha rivolto un vero e proprio avviso ai naviganti: “Io vado avanti per la mia strada - sono le parole che Il Messaggero attribuisce a- chi non si ...

