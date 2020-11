Uomini e Donne oggi registrazione: scuse a Maria. Riccardo, due di picche (Di domenica 22 novembre 2020) Una nuova puntata è stata registrata oggi e non sono mancati i momenti di tensione: Antonio ha chiesto scusa per il suo comportamento, Davide ha ricevuto un'emozionante sorpresa e il Guarnieri ha avuto una bella delusione L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 22 novembre 2020) Una nuova puntata è stata registratae non sono mancati i momenti di tensione: Antonio ha chiesto scusa per il suo comportamento, Davide ha ricevuto un'emozionante sorpresa e il Guarnieri ha avuto una bella delusione L'articolo proviene da Gossip e Tv.

virginiaraggi : Questa mattina ho partecipato alla presentazione della cartella filatelica celebrativa per i 150 anni della presenz… - europainitalia : Alle mie figlie ho sempre detto che non ci sono 'lavori da uomini' e 'lavori da donne'. Oggi il mondo è in mezzo a… - MinisteroDifesa : #21novembre Oggi si celebra la Virgo Fidelis, Patrona dei @_Carabinieri_ Auguri alle donne e agli uomini della Ben… - Maximo24658965 : @vale8123110823 Essere uomo non significa avere tanti soldi e tante donne...per me essere uomini significa conquist… - brightmoons94 : Grazie a Dio c’è gente che sa che sta guardando il Grande Fratello e non uomini e donne edizione “solo amici”??… -