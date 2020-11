Traffico Roma del 21-11-2020 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 novembre 2020) Luceverdeancora una buona giornata ben trovati dalle redazioni studio Daniele guerrisi chiusa la via Aurelia tra Piazza Irnerio e via Altieri in entrambi i sensi di marcia Sono in corso le operazioni di ripristino del manto stradale in seguito a un incidente e proseguiranno fino al 27 di novembre i lavori in corso sulla via Salaria lavori che comportano La deviazione delsul cavalcavia della motorizzazione civile frequente la formazione di rallentamenti e code lavori di pulizia in programma fino a 12:00 sulla panoramica ovvero su Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino chiusi entrambi a scendere da via Trionfale a Piazzale Clodio di conseguenza chiusa anche via Romeo Romei è l’entrata da via polera oggi Domani per lavori di potatura su viale delle Terme di Caracalla chiusa alternativamente le ...