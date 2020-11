The Mandalorian 2: il quarto episodio risolve i buchi di trama della trilogia sequel? (Di sabato 21 novembre 2020) Il quarto episodio della seconda stagione di The Mandalorian ha rivelato un importante collegamento verso la trilogia sequel di Star Wars. La nave del nostro Mandaloriano preferito sale, si avvita, precipita. Al suo interno, il Bambino alza le braccia divertito come se si trovasse su un ottovolante. In quell'urlo di gioia si racchiude tutta l'essenza della nuova puntata di The Mandalorian 2. Siamo noi quel bambino che urla di gioia, totalmente immersi, come abbiamo potuto scrivere nella nostra recensione di questo quarto episodio, nel divertimento e nella sorpresa. Sembra l'ennesima puntata autoconclusiva, con una missione estemporanea da portare a termine, e che vede il Mandaloriano ... Leggi su movieplayer (Di sabato 21 novembre 2020) Ilseconda stagione di Theha rivelato un importante collegamento verso ladi Star Wars. La nave del nostroo preferito sale, si avvita, precipita. Al suo interno, il Bambino alza le braccia divertito come se si trovasse su un ottovolante. In quell'urlo di gioia si racchiude tutta l'essenzanuova puntata di The2. Siamo noi quel bambino che urla di gioia, totalmente immersi, come abbiamo potuto scrivere nella nostra recensione di questo, nel divertimento e nella sorpresa. Sembra l'ennesima puntata autoconclusiva, con una missione estemporanea da portare a termine, e che vede ilo ...

