Spezia-Atalanta 0-0: pali di Farias e Zapata, annullato un gol a Gosens (Di sabato 21 novembre 2020) CESENA - Finisce a reti bianche il match del Manuzzi tra Spezia ed Atalanta . Padroni di casa subito pericolosi con Farias , che colpisce un palo dopo appena 2', i ragazzi di Gasperini crescono col ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 21 novembre 2020) CESENA - Finisce a reti bianche il match del Manuzzi traed. Padroni di casa subito pericolosi con, che colpisce un palo dopo appena 2', i ragazzi di Gasperini crescono col ...

rep_genova : Diretta Spezia-Atalanta 0-0, Provedel stoppa i nerazzurri [di Federico Sala] [aggiornamento delle 19:56] - BabboleoNews : #SerieA ligure, lo Spezia blocca l'Atalanta: 0-0 dal #Manuzzi di Cesena. - fanpage : Gasperini furioso contro l’arbitro Rapuano nel finale di #SpeziaAtalanta - ParmaLiveTweet : Serie A, l'Atalanta non decolla: lo Spezia impone lo 0-0 agli orobici - rugge83 : @TuttoMercatoWeb Se sbagli tutte le occasioni che crei e' giusto non vincere..e sia chiaro che lo Spezia non ha rub… -