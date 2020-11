Serie A, l’Atalanta non sa più vincere: lo Spezia inchioda Gasperini (Di sabato 21 novembre 2020) Lo Spezia continua a macinare punti, l'Atalanta non brilla e resta a secco, Italiano blocca Gasperini sullo 0-0 all'Orogel Stadium. La Dea crea diverse occasioni ma è poco lucida, gli Aquilotti reggono l'impatto e continuano a convincere.LA PARTITAcaption id="attachment 1054223" align="alignnone" width="750" Profilo Instagram Spezia/captionIl primo tempo al Manuzzi scorre via sui binari dell'equilibrio, con entrambe le squadre vogliose di creare pericolosi. Il primo squillo è dei ragazzi di Italiano, che dopo appena due minuti spara sul palo la palla del possibile vantaggio degli Aquilotti. Dopo un buon quarto d'ora dei padroni di casa, gli uomini di Gasperini iniziano ad entrare in partita e provano sbloccare la gara, con Zapata che al 39' pareggia il conto dei legni con un altro palo centrato. ... Leggi su itasportpress (Di sabato 21 novembre 2020) Locontinua a macinare punti, l'Atalanta non brilla e resta a secco, Italiano bloccasullo 0-0 all'Orogel Stadium. La Dea crea diverse occasioni ma è poco lucida, gli Aquilotti reggono l'impatto e continuano a con.LA PARTITAcaption id="attachment 1054223" align="alignnone" width="750" Profilo Instagram/captionIl primo tempo al Manuzzi scorre via sui binari dell'equilibrio, con entrambe le squadre vogliose di creare pericolosi. Il primo squillo è dei ragazzi di Italiano, che dopo appena due minuti spara sul palo la palla del possibile vantaggio degli Aquilotti. Dopo un buon quarto d'ora dei padroni di casa, gli uomini diiniziano ad entrare in partita e provano sbloccare la gara, con Zapata che al 39' pareggia il conto dei legni con un altro palo centrato. ...

ItaSportPress : Serie A, l'Atalanta non sa più vincere: lo Spezia inchioda Gasperini - - Fiorentinanews : Un ex viola esordisce con l'Atalanta: dopo 6 anni torna in Serie A - dgiorgio73 : Poi guardo Tottenham-City, ma il premio sportività oggi va al @en_sscnapoli che ha regalato le sue magliette vecchi… - GazzettadellaSp : Esordio di Vignali in serie A: lo Spezia sfida l'Atalanta con sette undicesimi della serie cadetta… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, Spezia Atalanta streaming: dove vedere l’anticipo: Spezia Atalanta streaming –… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie l’Atalanta SNAI – Serie A: Atalanta-Inter, quote strette Juventus all'Olimpico da favorita Fortune Italia