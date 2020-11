Sci alpino, Mikaela Shiffrin: “Non speravo nel podio perché non ero sicura fosse possibile” (Di sabato 21 novembre 2020) Mikaela Shiffrin è tornata con il secondo posto a Levi, in uno slalom speciale che ha restituito allo sci alpino un’interprete di rilievo altissimo. La sua emozione a fine gara è lo specchio di quella che, se non è la fine di un periodo della sua vita difficilissimo, ha almeno i contorni di una storia che riparte. Dalla federazione americana filtrano le seguenti parole della venticinquenne di Vail: “Non volevo sognare che sarei arrivata sul podio perché non ero sicura se fosse possibile. Era da febbraio che mi chiedevo se sarei mai realmente tornata. Semplicemente essere al cancelletto di partenza è la cosa migliore che potessi fare“. Quello odierno, per l’americana, è il podio numero 96, che si aggiunge a una collezione della quale ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020)è tornata con il secondo posto a Levi, in uno slalom speciale che ha restituito allo sciun’interprete di rilievo altissimo. La sua emozione a fine gara è lo specchio di quella che, se non è la fine di un periodo della sua vita difficilissimo, ha almeno i contorni di una storia che riparte. Dalla federazione americana filtrano le seguenti parole della venticinquenne di Vail:volevo sognare che sarei arrivata sulnon erosepossibile. Era da febbraio che mi chiedevo se sarei mai realmente tornata. Semplicemente essere al cancelletto di partenza è la cosa migliore che potessi fare“. Quello odierno, per l’americana, è ilnumero 96, che si aggiunge a una collezione della quale ...

