Porto Empedocle, migranti fuggono dalla scaletta della nave-quarantena e spariscono (video) (Di sabato 21 novembre 2020) Ci risiamo: migranti fuggono dalla scaletta della nave-quarantena e si disperdono per le vie della città in lockdown. Quello che è vietato a tutti, circolare nelle zone rosse, per loro è un divieto da trasgredire. Anche beffardamente. È quanto successo a Porto Empedocle e denunciato dal sito di Agrigento Notizie che, nel segnalare il caso, mostra anche il video della rocambolesca evasione dal traghetto. Una fuga riuscita grazie all'utilizzo di quella che in gergo tecnico si chiama biscaglina. Ossia la scaletta di salvataggio dell'imbarcazione, con corrimano in corda e pioli di tavolette, presente da prassi per uso di bordo. Peccato che a dover essere salvati non siano ...

