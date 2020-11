Novità meteo NEVE a bassa quota | queste le prime reali ipotesi

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 21 novembre 2020) I segnali c’erano, da giorni. Nelle ultime ore, però, qualche centro di calcolo internazionale si è lanciato non controllando il paracadute. Il rischio potrebbe essere calcolato, oppure no, lo vedremo. Fatto sta che i segnali stanno diventando tanti, forse troppi ed allora ecco che l’freddo non è più così campata per aria. Lo dicevamo: prima che il Vortice Polare prenda il sopravvento potrebbe esserci spazio, nella prima decade di dicembre, per un episodio invernale coi fiocchi. Ecco, qualche modello previsionale sembra averci sentito e piazza un vortice freddo sulle nostre teste. Anzi, andiamo con ordine. Inizio dicembre subito esplosivo In primis avremo il peggioramento atlantico del prossimo weekend. Un peggioramento innescato da una super depressione che prenderà la Penisola Iberica e che poi si propagherà su di noi. A quel punto due sono le ...