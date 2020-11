LIVE Moto2, GP Portogallo DIRETTA: inizia la FP3, tutti in pista! (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP 12.05 Doppio errore per Marco Bezzecchi in curva 7. Difficoltà per il romagnolo di casa Sky. 12.03 Nuovo best lap della FP3 per Luca Marini! 1.43.324 è il rifermento della FP3. Baldassarri è secondo davanti a Ramirez. 12.02 Augusto Fernandez all’attacco. Il compagno di box di Sam Lowes insegue il best lap della FP3 che al momento è nelle mani di Luca Marini. 12.01 Attenzione ai limiti del tracciato. Come consuetudine ogni abuso verrà punti con la cancellazione del tempo. 11.59 Marini è al comando della classifica combinata davanti a Lowes, Baldassarri, Gardner, Bastianini, Viergie, Navarro, Di Giannantonio, Bezzecchi e Garzo. 11.57 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. 11.56 tutti in pista dai primi ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP 12.05 Doppio errore per Marco Bezzecchi in curva 7. Difficoltà per il romagnolo di casa Sky. 12.03 Nuovo best lap della FP3 per Luca Marini! 1.43.324 è il rifermento della FP3. Baldassarri è secondo davanti a Ramirez. 12.02 Augusto Fernandez all’attacco. Il compagno di box di Sam Lowes insegue il best lap della FP3 che al momento è nelle mani di Luca Marini. 12.01 Attenzione ai limiti del tracciato. Come consuetudine ogni abuso verrà punti con la cancellazione del tempo. 11.59 Marini è al comando della classifica combinata davanti a Lowes, Baldassarri, Gardner, Bastianini, Viergie, Navarro, Di Giannantonio, Bezzecchi e Garzo. 11.57 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. 11.56in pista dai primi ...

11.33 L’ultimo decisivo evento incoronerà il campione del mondo 2020. Enea Bastianini, Sam Lowes, Luca Marini e Marco Bezzecchi sono pronti a sfidarsi per il titolo! 11.31 Siamo pronti da Portiamo per ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio del Portogallo, ultimo atto del Mondiale Moto2 2020. Si inizia a fare sul serio nel fine settimana decisivo della classe mediana. I ...

